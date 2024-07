Campionato Italiano di Marginone esordienti primo anno | trionfo del Veneto

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 7 luglio 2024)(Lucca), 7 luglio 2024 –delcone secondo posto nel, gara di apertura delle tre previste adi Altopascio in questa prima domenica del mese di luglio. Ha vinto uno dei maggiori favoriti, il tredicenne padovano Carlo Ceccarello tesserato per la Ciclistica Monselice al suo quindicesimo successo stagionale che ha regolato un ristretto plotoncino di concorrenti con una splendida volata. Alle spalle di Ceccarello il suo conregionale Foffano accreditato di tre successi nel 2024 e il trentino Trainotti, tra i più vivaci in corsa. La gara ha visto il frazionamento sulla salita di Montecarlo dal versante di Poggio Baldino quando sulla testa sono rimasti una quindicina di corridori che si sono contesi il successo allo sprint con il vigoroso spunto di Ceccarello.