Calcio Alberto Barzanti un portiere da serie D

(Di domenica 7 luglio 2024) Dopo il bellissimo campionato a Marina (Eccellenza) ha acquisito esprienze nella categoria superiore a Notaresco e Vigor Senigallia VALLESINA, 7 luglio 2024 –2004, è in procinto di valutare alcune possibilità per tornare ad indossare la maglia numero uno in un club che valuti le sue prestazioni importanti fin qui dimostrate.è in uscita dalla Vigor Senigallia, svincolato. Dopo una stagione ad alti livelli al Marina in Eccellenza si era trasferito in Abruzzo, a Notaresco, inD. Nel gennaio scorso il ritorno nelle Marche come secondo della Vigor Senigalia. La carriera calcistica diera iniziata proprio nella città della spiaggia di velluto prima di approdare al Gubbio (under 15) non ancora quindicenne.