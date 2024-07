Teatro morta l' attrice Angela Pagano

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di sabato 6 luglio 2024) 13.40 E'a 87 anninapoletana e protagonista anche della vita culturale della città. Cominciò nel 1958 lavorando nella compagnia di Eduardo De Filippo nella commedia "La fortuna con l'effe maiuscola" e proseguì con lui fino al 1962, partecipando anche alla trasposizione delle sue opere in tv. Il successo arrivò con Patroni Griffi che la scelse per "Le catacombe",un testo di Franca Valeri, e per "Napoli notte e giorno", che segnò la riscoperta di Raffaele Viviani. La sorella era la cantante Marina