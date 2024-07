Le famiglie nelle opere di due grandi artisti Abramovic e Bourgeois

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di sabato 6 luglio 2024) L’Arte, dice al Foglio Marina, è stata davvero una via d’uscita: "Prima dalla mia casa di famiglia e poi dal mio Paese. Quello che volevo era la libertà più totale”. Non è stato facile in una Jugoslavia postbellica con la dittatura comunista di Tito, “tra carenza di ogni cosa, il grigiore ovunque e due genitori diversamente assenti”. “Il processo creativo è stato per me una forma di esorcismo e l’arte stessa mi ha permesso di indagare le complesse dinamiche della psiche umana”, diceva Louise(1911-2010). Entrambe le artiste, protagoniste negli anni Novanta alla Biennale d’Arte di Venezia, avevano un rapporto conflittuale con la loro famiglia ed emozioni come la solitudine, la gelosia, la rabbia e la paura sono stati (e sono ancora, nel caso della?) i fili conduttori del loro lavoro insieme alla sessualità, alla psicoanalisi e al tradimento, espressi con una scrittura ossessiva come il disegno, la scultura e la performance.