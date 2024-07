Il ciclismo italiano alle Olimpiadi parla bergamasco | un quarto della spedizione per Parigi 2024 è orobica

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di sabato 6 luglio 2024) La matrice bergamasca sulè sempre di primissimo piano e a dirlo sono i numeri, che non mentono: dei 24 atleti convocati per ledi, sono ben 6 quelli che provengono dal territorio orobico. Venerdì (5 luglio) il commissario tecnico Davide Bennati ha annunciato la squadra azzurra che dal prossimo 27 luglio fino a domenica 11 agosto sarà all’ombraTour Eiffel per andare a caccia di medaglie sulle due ruote. Per quanto rigurarda le prove in linea su strada, la rappresentanza bergamasca vede Silvia Persico ed Elisa Balsamo ai nastri di partenza: la cuneese, residente a Sarnico, sarà protagonista anche sulla pista insieme ad altre due certezze come Chiara Consonni e Martina Fidanza, campionesse d’Europa e del mondo in carica.