Gabbani fa ballare i diecimila del 105 Summer Festival Cinquale parata di star della musica

(Di sabato 6 luglio 2024) Montignoso (Massa Carrara), 6 luglio 2024 – “Anche se sono nato a Carrara, ho passato la mia adolescenza a Massa. Siamo tutti amici apuani”. Così Francesco, una delle super, a Massa,quarta tappa del 105, il grande concerto itineranteradio con gli ospitili italiani più importanti del momento. Da Paola e Chiara a The Kolors, fino a Geolier e appunto a. Oltrepersone per una serata totalmente gratuita. Tutto ha funzionato, anche la parte logistica certamente non semplice visto il grande afflusso di persone in un venerdì da ricordare. Il concerto si è svolto all’aeroporto del. Eè stato uno dei più applauditi. Ha portato sul palco alcuni dei suoi successi, scherzando sulle rivalità campanilistiche tra la sua Carrara e appunto Massa, dove “tecnicamente” si è svolta la festa.