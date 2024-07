Euro 2024 l’Olanda ribalta la Turchia in 6 minuti | il tabellone delle semifinali

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di sabato 6 luglio 2024) E’l’ultima squadra qualificata in semifinale di. All’Olympiastadion di Berlino è andata in scena una bella partita tra la squadra di Koeman e ladi Vincenzo Montella. Gli Orange sono stati protagonisti di una grande rimonta nella ripresa dopo un primo tempo sottotono. Nei primi 45gioca meglio lae passa in vantaggio grazie ad un gol del difensore Samet Akaydin.si gioca la carta Weghorst e la partita cambia. Al 70? è De Vrij a siglare il gol del pareggio. La gara sembra indirizzata verso i tempi supplementari, poi al 76? l’autogol di Muldur regala la qualificazione agli Orange. Finisce 2-1.torna in una semifinale aglipei dopo 20 anni e dovrà vedersela contro l’Inghilterra. IlSpagna-Germania 2-1 (dts) Portogallo-Francia 4-5 (dcr)Inghilterra-Svizzera 6-4 (dcr)Olanda-2-1 LeSpagna-Francia Inghilterra-Olanda L'articololain 6: ilCalcioWeb.