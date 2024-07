Wimbledon 2024 Alcaraz al quinto è una sentenza | rimontato Tiafoe Avanti Paul e Dimitrov

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 5 luglio 2024) In una giornata caratterizzata dalla pioggia sui campi secondari di, sono per ora pochi gli incontri che si sono conclusi per il terzo turno del tabellone maschile. Grigorsi è imposto senza troppi problemi su Gael Monfils con il punteggio di 6-3 6-4 6-3, mentre Alexander Bublik non è riuscito ad opporre molta resistenza al cospetto di Tommy: lo statunitense ha vinto facile, con lo score di 6-3 6-4 6-2. Ma il match clou è andato in scena sul Centre Court, dove Carlosse l’è vista brutta ma alla fine è riuscito a conquistare l’accesso agli ottavi di finale. Si sa, Francesin determinati palcoscenici tende ad esaltarsi, e approfittando di unabbastanza falloso nella prima parte di partita, è riuscito ad assaporare la possibilità di upset.