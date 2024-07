Scienza rilevare la presenza di gas nocivi | arrivano mini sensori leggeri e portatili

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di venerdì 5 luglio 2024)di nuova generazione, sempre piùaturizzati, efficienti e a basso costo, in grado diladi gasper la salute e l’ambiente anche a bassissime concentrazioni, grazie all’impiego di materiali innovativi. Questa nuova frontiera della ricerca a livello mondiale – che puo’ applicarsi all’analisi del respiro per diagnosi precoci di patologie tumorali, per il monitoraggio ambientale, ma anche per alcol test e sicurezza sul lavoro e in casa- e’ stata oggetto di una review scientifica da parte di Enea e selezionata per la copertina della rivista Chemosensors. Dalla review Enea emerge, in particolare, che molti gruppi di ricerca nel mondo stanno lavorando sullo sviluppo di sistemi-sempre piu’ efficienti e performanti,, calibrati per il monitoraggio in tempo reale in situ, con l’obiettivo di integrare i piu’ affidabili metodi convenzionali e le costose apparecchiature ingombranti che spesso richiedono personale specializzato e procedure di analisi complesse e prolungate.