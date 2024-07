Il crollo del settore auto affossa la produzione industriale di Germania e Francia

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 5 luglio 2024) Doppioa sorpresa per ladelle due principali economie dell’area euro. Inla flessione di maggio è stata del 2,5% rispetto ad aprile, al di sotto di tutte le previsioni. Rispetto allo stesso mese del 2023 la flessione è del 6,7%. Molto male l’industria dell’con un calo di oltre il 5% rispetto ad aprile. Sul brutto risultato potrebbe aver influito anche il numero di giorni festivi. Giovedì è stato diffuso il dato sugli ordini alle fabbriche, anch’essi in calo a maggio (- 1.6% su aprile, – 2,2% su maggio 2023) per la quinta volta di fila e a fronte di attese per un recupero dello 0,5%. “Insieme all’ultimo indebolimento delle aspettative aziendali nelmanifatturiero, i persistenti cali degli ordini suggeriscono uno andamento fiacco nei prossimi mesi”, ha affermato il ministero dell’Economia tedesco.