Addio a Teresa Belluco promessa dell’atletica morta a 15 anni per un sarcoma Aveva raccolto fondi per una cura a Houston

(Di venerdì 5 luglio 2024), giovane, èper unall’età di 15. Era volata da Padova aper sottoporsi a unasperimentale. Per potersela permettere,avviato una raccoltaper 460 mila euro.Leggi anche:a Oriana Bertolino, la pallavolista èin un tragico incidente in vacanza Da Villafranca, Padova, a, in Texas. Un viaggio della speranza, che persi è spenta domenica mattina. La ragazzina di 15era malata dipotuto raggiungere l’MD Anderson Cancer Center grazie a una raccoltada oltre 460 mila euro. La ragazza era consapevole che la terapia avrebbe potuto non guarirla, ma era allo stesso tempo sperava che il suo percorso avrebbe potuto aiutare altri pazienti in futuro.