LIVE Tour de France 2024 tappa di oggi in DIRETTA | gruppo compatto la velocità cresce

(Di giovedì 4 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA DELDE15.41 Con il contributo di queste due squadre il ritmo è adesso sensibilmente aumentato, unadavvero particolare. 15.38 Si fanno avanti gli uomini della Red Bull Bora Hansgrohe in questa fase, anche la UAE Team Emirates in quota. 15.35 Andatura che resta non elevatissima in, qualche attacco, qualche fiammata, ma ancora tutti compatti e il rischio ventagli. 15.28 95 chilometri all’arrivo. 15.23che proseguead andatura moderata. 15.19 100 chilometri al traguardo. 15.17 Per il finale è infatti previsto forte vento e probabilmente anche pia. 15.14 Attenzione perché le condizioni meteo potrebbero cambiare con il passare dei chilometri.