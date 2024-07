Emanuela Orlandi l’audio inedito trasmesso da Chi l’ha visto | Mi accompagnano in un paesino sperduto per Santa Marinella

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 4 luglio 2024) Un audiocon la voce diè statonel corso dell’ultima puntata di “Chi”, mercoledì sera. Si tratta di una telefonata arrivata il 5 luglio del 1983 a casada uno dei presunti rapitori ribattezzato l’Amerikano per via del suo accento straniero. L’americano pensava di interagire quella sera con Ercole, il padre della 15enne scomparsa il 22 giugno di quello stesso anno, mentre usciva dalla scuola di musica nella Basilica di Sant’Apollinare. Ma a prendere la telefonata e a fare le veci del padre, troppo provato per poter parlare, fu lo zio diMario Meneguzzi. “Siamo riusciti ad avere una parte inedita di quella telefonata”, ha esordito la conduttrice Federica Sciarelli e che quelfossefino a stasera lo ha confermato il fratello di, Pietro, ospite in studio.