Harry e Meghan il vero motivo per cui hanno lasciato Londra

Leggi tutta la notizia su velvetgossip

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Da quandodeciso di vivere la loro vita lontano dai privilegi reali e per di più oltreoceano, perci sono stati anche parecchi momenti difficili. A distanza di tre anni e più dalla loro decisione di abbandonare la royal family, spuntano nuovi retroscena sulla loro scelta., nonostante abbiano detto addio alla royal family, non sono più di tanto lontano dai riflettori rispetto a prima. E, infatti, a distanza di quasi quattro anni dalla loro scelta di allontanarsi dai privilegi reali una volta per tutte, pare che sia stato reso noto ilper cuiintrapreso questa scelta di vita.: ildell’addio a, foto Ansa – VelvetGossipNon è un momento facile per. I Sussex, infatti, starebbero affrontando l’ennesima crisi finanziaria.