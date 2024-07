Tour de France 2024 | il borsino della tappa di oggi Ci sono le grandi salite è già tempo per i big

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 2 luglio 2024) Il primo showdown deldearriva già alla quarta. Si ritorna nei confini transalpini e c’è già il primo tapponeGrande Boucle: Sestriere, Montgenevre e Galibier praticamente di fila, per una giornata che non avrà praticamente un metro di pianura fino all’arrivo di Valloire. Prepariamoci dunque ad una lotta tra i big. Primo favorito è Tadej Pogacar (UAE Team Emirates), l’unico che sul San Luca ha avuto il coraggio di attaccare per testare le gambe degli avversari, dimostrando di avere qualcosa in più rispetto a tutti. O quasi tutti: perché Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike) ha dimostrato di averne: ci aspetta un gran bel duello. Un filino dietro Carlos Rodriguez (Ineos-Grenadiers), che lo scorso anno riuscì a battere entrambi, e Remco Evenepoel (Soudal-Quick Step), su cui abbiamo un piccolo punto interrogativo sulle sue condizioni in salita.