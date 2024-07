Rinnovato il consiglio direttivo della rete imprese di Campi Flegrei Active

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di martedì 2 luglio 2024) Rinnovate le cariche del. Adesso guidato da Agostino La Rana La settimana scorsa si è svolta l’assembleadidiper rinnovare le cariche delin scadenza che ha guidato il progetto negli ultimi tre anni . Il nuovoè composto da: – Presidente: Agostino La Rana – Vicepresidente: Fulvio Ferrigno – Consigliere: Gennaro Esposito Il nuovolavorerà in continuità con quanto fatto fino ad oggi, ma con un nuovo slancio per rafforzare ulteriormente le attività turistiche, culturali e commerciali dei. L’Assemblea ringrazia i membri deluscente per il loro impegno e per la dedizione dimostrati nel corso del loro mandato e conferma la volontà di costruire sul loro lavoro le azioni per raggiungere gli obiettivi del progetto.