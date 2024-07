Golf | da Manassero a Pavan ben 9 azzurri impegnati in Germania

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 2 luglio 2024) Dopo l’Open d’Italia, il DP World Tour si sposta inper il BMW International Open a Monaco di Baviera. Dal 4 al 7 luglio, Marcel Siem, reduce dal successo a Cervia, sarà uno dei giocatori tedeschi più attesi della competizione e con lui ci sarà anche un campione senza tempo come Bernhard Langer, con cui ha vinto la coppa del mondo del 2006. Senza dimenticare però Martin Kaymer (a segno nel 2008), Yannik Paul, Jannik De Bruyn (reduce dal terzo posto in Emilia-Romagna), Freddy Schott, Hurly Long e Maximilian Kieffer. A sfidare i teutonici, sarà presente una nutrita componente italiana con ben novein gara. Tra questi, Guido Migliozzi e Matteo(entrambi qualificati per i Giochi di Parigi), rispettivamente al 7° e al 15° posto della Race to Dubai, l’ordine di merito del massimo circuito europeo.