Giura Pirani il signore degli anelli | Hanno accompagnato la mia vita

(Di martedì 2 luglio 2024) Commozione e applausi ieri mattina in Comune per la cerimonia di insediamento del neo sindaco di Osimo Francesco. La consegna delle chiavi in municipio è avvenuta davanti al portone di ingresso dalle mani dell’uscente Simone Pugnaloni. "Il sentimento che in questo momento traspare piùaltri è l’emozione. Penso che possiate immaginare la mia nottata. Sento veramente questa giornata come il primo giorno di scuola - ha detto,dalla moglie Paola e dai due figli -. Ho chiuso un anello. E’ una strana coincidenza quellaperché la miane è piena. Professionalmente costruisco molle, la molla nient’altro è che un anello sovrapposto l’uno all’altro. L’elezione a sindaco è un anello che si è chiuso dandoci la possibilità di mettere in atto le nostre idee per cambiare la città.