Centese doppio premio Festa al Museo Ferrari

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 2 luglio 2024) In una serata indimenticabile e ricca di emozioni, laCalcio è stata premiata aldi Maranello per i suoi straordinari successi nella stagione 2023-2024. L’evento ha visto la partecipazione degli alti vertici del Coni regionale , dell’Aiac E del Crer, con il suo presidente Simone Alberici. La serata è stata condotta da Giuseppe Indelicato. Laha ricevuto due prestigiosi riconoscimenti: la vittoria del campionato di Prima categoria e il trionfo nel campionato U19 regionale. In entrambi i campionati, la squadra è risultata vincente anche della Coppa Disciplina. A ritirare i premi è stato il presidente Alberto Fava, portavoce della dedizione che ha portato la squadra a raggiungere tali vette. La manizione è stata resa ancora più speciale da un momento toccante all’inizio della serata, dedicato al saluto al defunto ex vicepresidente del Crer Celso Menozzi.