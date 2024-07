Preolimpico basket 2024 | il calendario delle partite dell’Italia Orari programma tv streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 1 luglio 2024) Comincia il luglio più caldo per l’Italia delda tre anni a questa parte. Come nell’estate 2016 e in quella 2021, gli azzurri si trovano a cercare l’approdo alle Olimpiadi. A Torino finì male, a Belgrado finì in gioia, a San Juan è tutto da vedere in questocolorato d’azzurro. Per gli azzurri esordio assoluto contro il Bahrain (o Bahrein, che dir si voglia), forse la selezione più debole tra tutte le 24 dei quattro Preolimpici (gli altri sono a Riga, Valencia e Pireo). Il vero confronto, però, sarà quello con Porto Rico, che deciderà fondamentalmente tutto quello che potrà accadere nel prosieguo. In ballo c’è la possibilità che si debba giocare contro la Lituania, qualora il Paese baltico non abbia problemi col Messico (facile) e la Costa d’Avorio (un po’ meno facile, ma certo non insormontabile).