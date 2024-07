Il video del razzo spaziale esploso per sbaglio in Cina | cosa è successo

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 1 luglio 2024) Roma, 1 luglio 2024 – Un, nuovo gioiello della startup cinese Space Pioneer, è partito perdurante dei test e si è schiantato sulle colline poco distanti, causando un’esplosione vicino a Gongyi, città di circa 800mila persone dello Henean, zona centro-orientale dellaIl lancio imprevisto è partito dalla base della societàprivata durante alcuni test dei motori delTianlong-3. Le prove in corso prevedevano l’accensione dei motori e la misurazione delle prestazioni, ma mantenendo l’ancoraggio a suolo. I sistemi di ancoraggio, però, non hanno funzionato e Tianlong-3 si è staccato dal suolo, salendo senza controllo per qualche centinaio di metri, per poi schiantarsi su una zona collinare circostante.