Il maltempo non lascia l' Italia | allerta gialla in 9 regioni colpito anche il Sud

(Di lunedì 1 luglio 2024) Ilnon sembra volerre l’. Mentre Valle d’Aosta e Piemonte sono impegnate nella conta dei danni per le burrasche dello scorso week-end, per domani – martedì 2 luglio – la Protezione Civile ha valutatosu nove: Veneto, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata e parti di Toscana, Calabria e Umbria.i territori del Sud dovranno quindi fare i conti con la perturbazione in arrivo dall’Europa centrale: a Napoli per domani è già stata decisa la chiusura dei parchi, del pontile nord di Bagnoli e il divieto di accesso alle spiagge pubbliche cittadine (LE PREVISIONI METEO).