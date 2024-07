Francia Meloni | Vogliono emarginare chi non vota a sinistra Ma ormai…

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 1 luglio 2024) Giorgia, dopo il voto del primo turno alle elezioni francesi che ha visto la vittoria, anche se ancora parziale, del partito di Marine Le Pen e Jordan Bardella, ha espresso alcune considerazioni su quello che è successo e su quello che succederà la prossima settimana in occasione del secondo turno delle politiche francesi. “Intanto”, ha detto la nostra Premier in un’intervista con AdnKronos, “ho notato una grande partecipazione al voto in, e questo è sempre un dato molto positivo. Sul piano politico, faccio i miei complimenti al Rassemblement National e ai suoi alleati per la noetta affermazione del primo turno. Quanto al ballottaggio”, ha continuato, “io tratto sempre con rispetto le dinamiche politiche ed elettorali delle altre nazioni.