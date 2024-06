Superenalotto 10mila euro a costo zero con questo metodo

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di domenica 30 giugno 2024), sai che puoi assicurarti un premio niente male senza spendere neanche un? Ecco come è possibile. Ce ne fossero più, di settimane come quella che ci siamo appena lasciati alle spalle. No, nessuno ha fatto 6 e neanche 5+1, nel corso degli ultimi giorni, ma per gioire, a volte, basta anche meno. E lo sanno bene a Forlì, una delle tante città ad essere state baciate della fortuna in occasione delle estrazioni relative ai concorsi numero 100, 101, 102 e 103. Ilha dispensato, in questi giorni, 1000 premi extra – Ilveggente.itChi gioca alpotrebbe aver capito, apunto, che ci stiamo riferendo al concorso straordinario dal nome Un’estate a mille, che ha dispensato un sacco di premi nel corso delle ultime quattro estrazioni.