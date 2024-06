Strage di Viareggio 15 anni dopo | Vorrei non essere mai stato lì

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 30 giugno 2024) LUCCA "Andate alla stazione, è scoppiato tutto". Sono passati quindicida quella sera, eppure c’è chi queste parole non le ha mai dimenticate. Antonio Cerri, Vigile del Fuoco del Comando di Lucca ora in pensione, quella sera del 29 giugno 2009 in cui persero la vita 32 persone era di turno alla caserma di. Una calda e tranquilla sera d’estate, o almeno così pareva. Ci racconta quello che è successo quella sera? "Stavo chiacchierando con i colleghi fuori in cortile - racconta - Ad un tratto il cielo sopra di noi si è colorato di arancione, se non fosse stata quasi mezzanotte avrei pensato ad un bel tramonto. "Qualcuno avrà sparato un razzo da una barca", disse un collega. Capitava spesso, quindi non ci preoccupammo. Poi, invece, sentimmo l’esplosione.