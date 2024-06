Dramée svela l’attesa collezione Spring Summer 2025 | a Palazzo Caracciolo con Nathalie Caldonazzo tante influencer e un’ex miss Italia

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di domenica 30 giugno 2024) Ha sceltoa Napoliperre la sua attesissima, “confermando ancora una volta – si legge in una nota – la propriaione di esaltare la femminilità in tutte le sue sfumature. Sotto la guida visionaria del fashion designer Vincenzo Provenzano,ha creato unache rappresenta un vero e proprio viaggio tra le linee sinuose e sensuali del corpo femminile, rivisitando i canoni e le tendenze della moda per introdurre volumi eccentrici e raffinati. Il nome, derivato dal termine “dream”, incarna l’obiettivo del brand: regalare un sogno alle donne che scelgono di indossare i suoi capi. Lapresenta tailleur ispirati al guardaroba maschile, arricchiti con dettagli gioiello, e abiti che trovano la loro massima espressione in stampe floreali ispirate a una serra incantata di gardenie e peonie.