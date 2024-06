Letitia Wright parla del futuro della saga Black Panther

Leggi tutta la notizia su universalmovies

(Di sabato 29 giugno 2024) L’attriceè tornata are, e lo ha fatto due anni dopo l’esordio in sala di “Wakanda Forever“. Intervistata sull’argomento da The View (via The Hollywood Reporter), la giovanissima interprete di Shuri nell’MCU (e chiaramente anchenuova Pantera Nera) ha rivelato che in realtà ci sono ancora molte storie da raccontare, e tanti progetti da poter mettere in atto. Ad un certo punto dell’intervista, laha poi avuto parole d’amore per il compianto Chadwick Boseman: “All’epoca del mio sfortunato incidente, ho avuto tantissimo tempo per pensare e riflettere ed ho pensato molto a lui. Ho pensato alla sua perseveranza, alla sua tenacia nel continuare ad andare avanti, nonostante tutto quello che la vita gli stava riservando, ed ho pensato ‘Se mio fratello ce l’ha fatta, posso tornare sul set e finire il lavoro’ ed ho portato con me quello spirito da pantera” Ad oggi i Marvel Studios non hanno ancora offerto aggiornamenti sulla possibilità di portare in sala3, ciononostante va ricordato che il finale di “Wakanda Forever” nel 2022 ha aperto a molte possibilità future, tra cui l’investimento ufficiale di Shuri come nuova Pantera Nera, ma anche l’introduzione del principe T’Challa, figlio di Re T’Challa (Chadwick Boseman).