La Coppa Italia è un obiettivo La Vbs conquista la semifinale

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 29 giugno 2024) È cominciata bene l’avventura indi beach soccer del Viareggio che oggi si gioca l’ingresso in finale. Giovedì ha debuttato nella competizione con una schiacciante vittoria 10-1 in rimonta sul Sicilia negli ottavi di finale grazie alle doppiette di Alessandro Remedi e Gabriele Gori ed ai sigilli di Luca Bertacca, Léo Martins, Matteo Ghilarducci, Tommaso Fazzini, Zè Lucas e Ozu Moreira. Ieri poi la Vbs ha staccato il bieglietto per le semifinali, battendo 6-5 il Friuli Venezia Giulia con sofferenza e fortuna, ma soprattutto con cinismo, determinazione e un cuore infinito, i bianconeri hanno la meglio sui friulani in una sfida diversissima da quella della poule Scudetto di serie A vinta largamente (14-6). A Torre Faro (Messina), Gori e Zè Lucas siglano una doppietta ciascuno.