Corruzione e associazione a delinquere Bufera giudiziaria su Carla Bruni

(Di sabato 29 giugno 2024)è stata convocata per un possibile rinvio a giudizio nell'ambito dell'indagine sulla ritrattazione risalente al 2020 dell'intermediario Ziad Takieddine, che aveva accusato suo marito Nicolas Sarkozy di aver finanziato la sua campagna presidenziale del 2007 con fondi libici. Secondo una fonte citata dall'Afp, la modella e cantante rischia di essere accusata di reati connessi alla falsificazione di testimonianze,finalizzata alla preparazione di un processo fraudolento edel personale giudiziario. Dall'interrogatorio per il quale è stata convocata in una data non precisata,potrebbe uscire incriminata o nella migliore delle ipotesi come testimone assistito. L'indagineaperta nel maggio 2021 riguarda il presunto tentativo di ingannare la giustizia francese per il quale l'ex presidente di Francia è stato incriminato a ottobre.