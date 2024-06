Prevenzione e intelligenza artificiale nella criminalità economica | il convegno all’accademia Gdf

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di lunedì 3 giugno 2024) Bergamo. Lunedì 3 giugno, all’auditorium dell’Accademia della Guardia di Finanza, ha avuto luogo l’incontro che nasce dalla collaborazione tra l’Istituto e la Scuola di Polizia Economico-Finanziaria delle Fiamme Gialle dal titolo “Transazioni finanziarie e. Attualità e prospettive dell’azione di contrasto.”. L’iniziativa rientra nelle locali celebrazioni per il 250° Anniversario di fondazione del Corpo della Guardia di Finanza e per il 40° Anniversario della presenza dell’Accademia a Bergamo. L’incontro ha avuto inizio con un momento di raccoglimento in memoria dei tre giovanissimi militari del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza che hanno fatalmente perso la vita il 29 maggio scorso in un tragico incidente durante un’esercitazione in Val Masino (SO).