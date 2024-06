Isola dei Famosi le pagelle di ieri sera | Matilde Brandi futura sposa 8 Aras Senol traditore 3

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di lunedì 3 giugno 2024)deisi avvicina rapidamente alla finale. Un’edizione certamente difficile, quella condotta da Vladimir Luxuria, che ha provato a risollevare le sorti del programma con tutte le sue forze ma non ci è riuscita fino in fondo. A spiccare su tutti, nel corso della semifinale, è stata la showgirlche finalmente ha trovato il suo riscatto mentrepensa ancora di essere in Terra Amara e tradisce il suo migliore amico – Edoardo Franco – spedendolo direttamente in nomination.dei, voto: 8 Che si sarebbeta presto l’aveva anticipato, manon avrebbe mai immaginato di afferrare il bouquet dacosì presto. Eppure, la grande amicizia che la lega a Manila Nazzaro le ha permesso di realizzare questo sogno: ora non resta che fissare la data ere il suo Francesco Tafanelli, con il quale ha ritrovato il sorriso da qualche anno.