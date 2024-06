Chiaravallle Arrampicata Sportiva | Stella Giacani raggiunge la vetta d’Italia è oro a Bressanone

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di lunedì 3 giugno 2024) L’atleta classe 2007 vince i campionati nazionali specialità Boulder e garda ai mondiali di Pechino. Prossimo impegno l’europeo in Austria CHIARAVALLE, 3 giugno 2024 –si è laureata campionessa italiana. L’atleta chiaravallese classe 2007 si consacra “stambecco” a pieno titolo dopo aver conquistato il massimo podio nella specialità Boulder nei Campionati Nazionali tenutesi a. Una vittoria nonché un traguardo meritato e fortemente rincorso che giunge in un momento cruciale della propria stagione e carrierain cui servivano certezze. La giovanissima campionessa a breve accederà infatti ai prossimi Campionati Europei Individuali che si terranno in Austria ma questo importante traguardo le apre anche la grande opportunità di una convocazione ai Campionati Mondiali di Pechino.