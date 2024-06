Mercato Milan occhi su Mats Hummels in uscita dal Borussia Dortmund

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

o, 2 giugno 2024 – Ilè interessato adel. La finale di Champions League di Wembley persa 2-0 contro il Real Madrid potrebbe essere stata l'ultima partita con la squadra di Terzic per il difensore 35enne che è in scadenza di contratto. Non ci sarebbe l'intenzione di un rinnovo e arriverebbe quindi a parametro zero. Secondo Sky Sport Germania, nel futuro di, non ci sarà spazio per un'esperienza in Arabia Saudita o negli Stati Uniti: vuole restare in Europa, ma non alper via di un rapporto mai sbocciato con l'allenatore secondo le fonti tedesche. E il, alla ricerca di un difensore centrale dopo l'addio di Kjaer e dopo aver subito 49 gol soltanto in campionato, si è interessato.