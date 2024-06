Maltempo e disagi in Italia | una Festa della Repubblica sotto la pioggia

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di domenica 2 giugno 2024) Il, che ha colpito diverse regionine, ha trasformato la giornatain un insieme di sfide logistiche e. In particolare, Toscana, Emilia Romagna e Puglia sono state interessate da temporali, trombe marine e grandinate, con conseguenze significative.Leggi anche: Meteo, arriva l’estate vera! Temperature boom! Ecco la data “calda”’ Temporali e trombe marine In Toscana, un forte temporale si è improvvisamente abbattuto su Pisa nel pomeriggio, rallentando significativamente l’operatività dell’aeroporto. L’aerostazione ha subito allagamenti nella galleria commerciale, creandoper passeggeri e personale. Cinque voli in arrivo sono stati dirottati verso altri scali, mentre alcune partenze hanno accumulato ritardi di un paio d’ore.