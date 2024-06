LIVE Italia-Cina 2-0 Nations League volley femminile in DIRETTA | 15-9 azzurre sugli scudi anche nel terzo parziale!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 2 giugno 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA23-14 Primo tempo di Danesi. 22-14 In rete il servizio di Lubian. 22-13 Spallata in diagonale di Sylla. 21-13 Li non vuole saperne di mollare. 21-12 Bordata in parallela di Sylla, adesso giochiamo alla grande. 20-12 Aceeeee di Bosetti! 19-12 Antropova sfrutta una palla a filo rete. 18-12 Ace di Yuan. 18-11 Yuan risponde al centro. Cambi e Antropova in campo. 18-10 Ennesimo primo tempo di Lubian. 17-10 Primo tempo di Zheng. 17-9 Errore in attacco di Wu, il nostro sistema di muro-difesa funziona alla grande adesso.Zhang in campo. 16-9 Bosetti spazzola sulla mani del muro avversario, giocata chirurgica. 15-9 Zheng e Ding Xia in campo. 14-9 Sette imprendibile di Danesi. 13-9 Yuan prova a mantenere le sue a contatto.