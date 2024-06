Elena D’Amario e Massimiliano Caiazzo si sono lasciati? Gli indizi

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di domenica 2 giugno 2024) Ormai da tempo corre voce di una rottura tra. Glievidenti ma nessuno dei due ha affrontato pubblicamente la questione. Ma vediamo nei dettagli cosa fa pensare che sia giunta al capolinea la storia tra la ballerina professionista di Amici e il celebre attore, noto per il ruolo di Carmine Di Salvo nella serie Mare Fuori.: i dettagli che suggeriscono la rottura Uno dei primi segnali che ha fatto insospettire i fan è stato il viaggio diin Messico, apparentemente senza. La ballerina è partita da sola, e di lui non sembra esserci traccia. Questo ha portato molti a pensare che i due non siano più insieme, anche se potrebbe semplicemente trattarsi di un impegno lavorativo che ha trattenuto l’attore in Italia.