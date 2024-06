Laerte Pappalardo E Selvaggia Lucarelli | Ecco Perché Si Sono Lasciati!

Leggi tutta la notizia su uominiedonnenews

(Di sabato 1 giugno 2024): la loro relazione fu molto discussa e i due si lasciarono tra battaglie legali e mille problemi.tutto ciò che è successo tra di loro e i motivi della rottura!, figlio di Adriano, ha avuto una lunga relazione conda cui è nato anche il loro figlio Leon. I due sianni fa e nonrimasti in buoni rapporti. Si è molto parlato di questa coppia ma in pochi sanno le ragioni della loro separazione.i motivi della separazione!hanno avuto una storia d’amore che è spesso finita al centro del gossip e della cronaca rosa. In particolare, i due siconosciuti nel 2003, all’Isola dei Famosi.