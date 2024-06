Con l' arrivo degli smartphone gli album fotografici sono cambiati radicalmente Meno perfettini Ma - ammettiamolo - molto più divertenti

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di sabato 1 giugno 2024) In un giornale scegliere le immagini è un processo meticoloso: esaminiamo decine di foto, selezioniamo, ci confrontiamo, valutiamo gli spazi, scendiamo nei dettagli. Mettiamo in pagina, ingrandiamo o tagliamo, controlliamo i toni di colore, correggiamo se del caso e poi via. Visto si stampi. Per questo per me le fotouna cosa seria. Venezia, una mostra su Ugo Mulas inaugura “Le Stanze della Fotografia” X Per anni ho scattato con parsimonia, perché i rullini erano costosi, cercando lo scatto perfetto, spesso perdendolo per troppo zelo, zoomando stretta sui visi per catturare l’attimo fuggente (girati, spostati, là lo sfondo è più bello, sorridi,, di più, fermati), scegliendo di stampare poche, preziosissime immagini e poi divertendomi a comporre i mieida sfogliare tutti insieme, ogni figlio il suo, ogni vacanza il suo volume, ogni volume il suo stile.