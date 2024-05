Rafah è un cimitero di bambini mai visto un orrore così Il drammatico racconto del funzionario Unicef

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Roma, 29 maggio 2024 – “Hotantimorti sotto le macerie, i corpi coperti di sangue. Altri portati in braccio dalle loro madri che chiedevano aiuto. Gaza è diventata ildei. Non riesco a togliermi dalla mente quel che i miei occhi hanno, intere famiglie distrutte, piccoli senza più genitori, bombe che cadono su zone che chiamano sicure, ma che sicure non sono perché di zone sicure semplicemente non ne esistono. Dicono: ci spiace, il bombardamento è stato un errore. Ma quanti errori dobbiamo ancora vedere? È molto difficile non essere disperati a, oggi". È sconfortato Jonathan Crickx, belga,dell’che opera a Gaza, di ritorno da. Quale è la situazione a? "Peggio di quella che viene vista da fuori.