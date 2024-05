Violenza domestica - di genere e contro le vittime vulnerabili | i risultati del questionario degli studenti beneventani

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiIdelsulladi, realizzato e compilato daglinell’ambito dei Laboratori con gli istituti scolatici che hanno aderito e partecipano al percorso formativo del “Corso di Alta formazione sulla, dile”, meritano l’attenzione e la riflessione di tutti coloro che sono interessati alla prevenzione e alla repressione delladi. Il, realizzato da, docenti e gruppo di lavoro della Procura che si occupa dello Spazio Ascolto, composto da 26 domande, è stato somministrato agliistituti scolatici Liceo Statale G. Guacci di Benevento, ITI Lucarelli di Benevento, Liceo Classico De La Salle di Benevento, Istituto di istruzione superiore “Fragola” Faicchio-Castelvenere, IIS Alfonso Maria de Liguori di Sant’Agata dei Goti, IIS Medi-Livatino di San Bartolomeo in Galdo e San Marco dei Cavoti e La Tecnica.

Il regista Gianluca Santoni e parte del cast al CinemaCity Ravenna, domenica 26 maggio, per presentare il film “Io e il Secco” - Il regista Gianluca Santoni e parte del cast al CinemaCity Ravenna, domenica 26 maggio, per presentare il film “Io e il Secco” - Il film è stato girato in Emilia Romagna, principalmente a Ravenna, Lido Adriano, Porto Corsini, Lugo, Cesenatico e narra una storia di violenza domestica raccontata ad altezza di bambino. Inoltre, la ... ravennanotizie

L’Asrem in prima linea contro la violenza sulle donne - L’Asrem in prima linea contro la violenza sulle donne - “Una donna su tre, nel proprio percorso di vita, subisce una violenza, che sia sessuale, o domestica o morale. La subisce. Una condizione che va ... primonumero

Perugia, picchia la fidanzata «perché troppo stressato»: arrestato dopo tre anni di violenze - Perugia, picchia la fidanzata «perché troppo stressato»: arrestato dopo tre anni di violenze - Peccato che, sempre nel corso dell’udienza, sono però emersi altri fatti di violenza raccontati e denunciati dalla ... tema delle violenze sulle donne e in particolare in un contesto domestico. Basti ... ilmessaggero