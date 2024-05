Laura Pausini compie 50 anni | Siamo solo a metà del percorso

(Di giovedì 16 maggio 2024) Un viaggio nel tempo Quando50, usa i social media per ricordare e riflettere su una vita di momenti indimenticabili. Dai suoi umili inizi alla celebrità globale, l’iconica cantante ha lasciato un segno indelebile nel mondo della musica. Da Sanremo alla fama mondiale È stato un viaggio da quel fatidico momento sanremese del 1993 quandoconquistò i cuori con “La solitudine”, vincendo nella categoria Giovani. Da allora, è salita alle stelle fino a diventare l’artista italiana più famosa nel mondo.è entrata nella storia come prima cantante italiana a vincere un Grammy Award e come prima donna ad esibirsi nell’affollato Stadio San Siro di Milano. Per oltre 30, ha calcato i palcoscenici di tutto il mondo, incantando ...

Oggi, 16 maggio, Laura Pausini festeggia 50 anni. In moltissimi su Instagram, ma non solo, le stanno facendo gli auguri . E fra i molti fan, collegni e amici che le hanno scritto spicca il messaggio, o meglio il video , che ha condiviso Gianni ...

Spotify in Italia ha pagato royalties per 126 milioni (+20%) - Spotify in Italia ha pagato royalties per 126 milioni (+20%) - oltre agli ever green laura pausini, Eros Ramazzotti, Gigi D'Agostino e Andrea Bocelli. "Lo streaming ha permesso a un numero sempre più grande di artisti di raggiungere il successo, contribuendo a ...

''Le regine non invecchiano'': Laura Pausini compie 50 anni e la prima torta la spegne sul treno ad alta velocità! Guarda - ''Le regine non invecchiano'': laura pausini compie 50 anni e la prima torta la spegne sul treno ad alta velocità! Guarda - La cantante italiana ha raggiunto un importante traguardo anagrafico. In attesa di un grande party in serata, ha già ...

Laura Pausini compie 50 anni: ripercorriamo insieme i look che hanno segnato la sua carriera - laura pausini compie 50 anni: ripercorriamo insieme i look che hanno segnato la sua carriera - Ecco i look più iconici della cantante che ama sperimentare ed esaltare ogni occasione con abiti sartoriali. Ecco i suoi preferiti e le maison a cui è più legata ...