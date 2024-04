F1 - Max Verstappen | È stato come guidare sul ghiacci - le gomme non si sono mai accese

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 19 aprile 2024) Maxha chiuso in quarta posizione la Sprint Qualifying del Gran Premio di Cina 2024, valevolequinto appuntamento stagionale del Mondiale di Formula Uno. L’olandese della Red Bull ha commesso un paio di sbavature sotto la pioggia nell’ultima fase della sessione, faticando a trovare un buon feeling in condizioni di poco grip ma precedendo comunque il compagno di squadra Sergio Perez. “Èsulo ed è per questo che ci siamo meritati questo risultato in qualifica. Per me non ha funzionato sul bagnato, mentre sull’asciutto abbiamo delle buone prospettive. Era incredibilmente scivoloso. Ho faticato molto a far entrare lein temperatura. Ecco perché era così difficile mantenere la vettura in pista. Per me le ...