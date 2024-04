La tragedia è avvenuta questa mattina in un edificio in ristrutturazione. Sul posto vigili del fuoco e sanitari del 118 Areu, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della ... (ilcorrieredellacitta)

(Adnkronos) – Un operaio di 36 anni è morto questa mattina, nel milanese per un incidente sul lavoro. L'uomo, di origine albanese, stava facendo dei lavori di ristrutturazione in un edificio nel ... (webmagazine24)

Una vacanza con la famiglia che si è trasformata di colpo in tragedia quando un ragazzo è precipita to di colpo dalla barca , finendo nell’Oceano. L’allarme è subito scattato ma i soccorritori, dopo ... (thesocialpost)

Precipita per centro metri in un burrone: anziano trovato morto ad Agerola - La vittima, un ottantenne originario del posto, per cause ancora da chiarire, è Precipitato giù lungo una parete di circa 100 metri nei pressi della propria abitazione, poco distante dal Convento di ...ilmattino

Precipita lungo una parete di 100 metri in Costiera Amalfitana, morto uomo di 80 anni - Un uomo di 08 anni originario di Agerola, comune dei Monti Lattari, provincia di Napoli, è morto dopo essere Precipitato ieri pomeriggio lungo una parete di circa 100 metri nei pressi della propria ...fanpage

Turchia, incidente in funivia: un morto e sette feriti - Una persona è stata uccisa e sette sono rimaste ferite venerdì quando una funivia a Tunektepe, appena fuori dalla città mediterranea di Antalya, nel sud della Turchia, ha urtato un palo e si è aperta, ...it.euronews