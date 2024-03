Sarah Ferguson operata per un melanoma | “Il cancro non si è diffuso | è un enorme sollievo”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Non è decisamente un periodo facile per la famiglia reale britannica, tra la diagnosi didi Re Carlo e il mistero sulle condizioni di salute di Kate Middleton. Nel caos generale, però, è arrivata la prima notizia positiva:, l’ex moglie del principe Andrea di York, ha affrontato e vinto la sua battaglia contro il. La Duchessa di York, affettuosamente chiamata Fergie, si è infatti sottoposta di recente ad un intervento chirurgico per une i risultati hanno portato a un sospiro di: ilnon si ècon metastasi. A rivelarlo è il Daily Mail, che ha parlato di un “pere per l’intera famiglia“, citando le parole di un’amica della ...