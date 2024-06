Fonte : ilfattoquotidiano di 2 giu 2024

In gergo viene definito un comportamento “pump and dump” ovvero si guarda l’ultimo grande titolo e poi spesso si esce proprio dalla piattaforma disdicendo l’abbonamento e magari rifacendolo al momento in cui una nuova serie o film interessa.

Netflix come il cinema | Abbuffate veloci Ecco cos’è il pump and dump