Caos alla parata del 2 Giugno | gli eco-attvisti vogliono fermare Mattarella finisce male

(Di domenica 2 giugno 2024) Ancora loro. Attivisti di Ultima Generazione hanno tentato di bloccare il passaggio della Flaminia con a bordo il presidente della Repubblica, Sergio, nel corso delladel 2. Una quindicina gli attivisti di Ultima Generazione si sono posizionati fra piazza Mattei, via del Corso e piazza Santi Apostoli. Pronti a entrare nell'area prima del passaggio delle autorità. Immediatamente sono stati placcati dalle forze dell'ordine presenti in Centro Storico. Gli attivisti sono poi stati accompagnati negli uffici dei commissariati Salario e Parioli In una nota gli attivisti hanno rivendicato il blitz: "Questa mattina, alle ore 9, cinque cittadini aderenticampagna Fondo Riparazione di Ultima Generazione, sono stati fermati dpolizia mentre assistevano in via IV Novembre al passaggio del presidente della Repubblica Sergio