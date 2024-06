Fonte : tpi di 2 giu 2024

“Le avevo suggerito di non andare, perché era stanca”, ha raccontato in lacrime la donnaCon le due c’era anche il fidanzato di Bianca, Cristian Casian Molnar, 25 anni, residente in Romania, anche lui in Friuli da pochi giorni dopo un soggiorno in Austria a casa del fratello.

Patrizia Bianca Cristian | chi sono i tre giovani dispersi nel fiume Natisone in Fiuli