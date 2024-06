Addio Di Lorenzo Polverosi | Antonio Conte va a puntare uno come Hakimi per sostituirlo

Leggi tutta la notizia su dailynews24

(Di domenica 2 giugno 2024)viene a Napoli non per fare comparse o rilanciarsi dopo un periodo di stop. Il suo obiettivo è chiaro ed entro la fine del suo contratto ha intenzione di riportare in Campania un titolo importante, che sia un altro Scudetto o una finale di Champions League. Stesso pensiero quello di Aurelio De Laurentiis, L'articoloDi: “va aunoper” .