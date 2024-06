Fonte : spettacolo.periodicodaily di 2 giu 2024

youtube La canzone si apre con una combinazione di basso e pianoforte Rhodes, accompagnati da una sottile trama di batteria elettronicaIl ritornello che esplode con cassa in 4/4, un riff in loop e dei cori che si alzano in sottofondo rappresenta il punto culminante della solidarietà e dell’unità.

I TRAME escono con TOGETHER WE RISE