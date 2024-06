Nella nuova stagione della serie la giovane Penelope Featherington diventa protagonista della principale love story

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di domenica 2 giugno 2024) AntoBaccaro (foto di Carlo Furgeri Gilbert). Possiamo permetterci un’eroina femminile romantica che non rispetti i canoni estetici dello star system? Shonda Rhimes, sceneggiatrice di successo mondiale, ha deciso di sì. Così,terzadi Bridgerton (Netflix), quello che era un personaggio finora volutamente tenuto nell’ombra, la. Per coloro che non seguissero laè una ragazza breviforme e curvilinea, trattata dalla sua famiglia (nobile ma decaduta) come la predestinata a restare zitella. Dotata di acume ecultura che poteva permettersi una ragazza agli inizi dell’800, a Londra,ha un segreto: è l’autrice di un bollettino settimanale di cronache mondane con il quale pungola la Regina.